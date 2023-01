Napoli – Juve, super sfida al ‘Maradona’sold-out

Non c’è più un posto libero allo stadio’Maradona’ in vista della super-sfida Napoli –Juventus, in programma domenica prossima.

Match crocevia che potrebbe cambiare o confermare quanto di buono hano fatto le due squadre fino a questo momento della massima Serie.

La mente di qualche tifoso ritorna prepotentemente a quel Napoli-Juve , e il tocco su calcio di punizione magistralmente trasformato da Diego Armando Maradona con Tacconi che guarda la palla infilarsi sotto l’’ncrocio dei pali, è diventata una foto immortale , altri tempi ma, la voglia di regalare ancora un’altra soddisfazione convive nella testa e nella gambe deu ragazzi di Spalletti.

Juventus ha bisogno di vincere se si vuole avvicinare alla capolista, sarà la situazione tattica ideale per il Napoli. Sarà sicuramente una partita di grande interesse”. Sold Out! Così il responsabile marketing Ticketone ai microfoni di Radio CRC.