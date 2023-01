Inter -Parma 2-1 (dts). Il Parma ci prova. Acerbi traghetta gli ottavi Coppa Italia ai nerazzurri

(di Serena Albino). – L’Inter conquista i quarti di finale Coppa Uitalia Freccia Rossa. A San Siro non è stato facie per la formazione di Simone Inzaghi avere e la meglio e battere, la formazione Ducale allenata da Pecchia soli ai tempi supplementari.

Al 38′ ospiti in vataggio un collo pieno all’incrocio dei pali di Juric (subentrato all’infortunato Man) , sugli spalti di San Siro il silenzio è tombale!

L’Inter sembra in bamboola e ,prima della pausa è stato ancora Onana ad evitare guai peggiori su una conclusione di Benedyczak.

Alla fine del primo tempo , dai loggioni della ‘Scala del Calcio’ solo fischi indirizzati verso la squadra nerazzurra.

Nella rirpesa probabile le scorie della contestazione fanno presa sui nerazzurri , il gioco è lento sottoritmo hanno iniziato e con tanti errori tecnici, costringendo l’allenatore al triplo cambio con l’ingresso simultaneo di Bellanova, Dzeko e Dimarco (da terzo centrale difensivo). Proprio Dimarco con un calcio d’angolo avventato al 68′ ha lanciato il Parma in contropiede 3 contro 1, disinnescato fisicamente da Bellanova ma tecnicamente da un passaggio concettualmente sbagliato da Bernabé. Dal settantesimo in poi la sfida si è trasformata in un assedio alla porta di Buffon e non poteva essere altrimenti per l’Inter con Dzeko, Lautaro, Correa e Gosens contemporaneamente in campo.

Il forging nerazzurro premiato all’87’ con il’Toro’ Lautaro Martinez con leggera deviazione di Osorio . San Siro respira

.Ai supplementari è arrivato il gol vincente di Acerbi al 110′ con un colpo di testa dal limite dell’area che ha scavalcato Buffon.

IL TABELLINO

INTER-PARMA 2-1 dts

Inter (3-5-2): Onana ; D’Ambrosio (35′ st Acerbi ), De Vrij , Bastoni (22′ st Dimarco ); Dumfries (22′ st Bellanova ), Gagliardini , Asllani , Mkhitaryan (22′ st Dzeko ), Gosens (35′ st Darmian); Correa , Martinez (7′ sts Skriniar ). A disp.: Cordaz, Brazao, Curatolo, Zanotti, Carboni. All.: Inzaghi .

Parma (4-3-3): Buffon ; Del Prato , Balogh , Osorio , Valenti (1′ sts Circati ); Estevez (28′ st Camara ), Bernabé(35′ st Mihaila ), Sohm ; (35′ st Hainaut), Vazquez , Benedyczak (28′ st Inglese 5), Man (26′ Juric ). A disp.: Chichizola, Corvi, Coulibaly, Ansaldi, Bonny, Charpentier, Tutino. All.: Pecchia .

Arbitro: Prontera

Marcatori: 38′ Juric (P), 42′ st Martinez (I), 5′ sts Acerbi (I)

Ammoniti: Dimarco (I); Bernabé, Camara (P)

Espulsi: nessuno