Del Monte Coppa Italia, semifinale a Vibo Valentia mercoledì 18 gennaio

Next item Pordenone-Bergamo 3-1

Niente Final Four, ma semifinale in gara unica e finale il 5 febbraio (salvo esigenze televisive) per la Del Monte® Coppa Italia A2. L’Agnelli Tipiesse, dopo aver eliminato Grottazzolina (3-0 a Bergamo il 29 dicembre) se la vedrà al PalaMaiata di Vibo Valentia contro la Tonno Callipo che, a sua volta, ha estromesso Cuneo con lo stesso punteggio. I calabresi, primi al giro di boa, guidano la classifica del campionato con 35 punti, a + 9 sui rossoblù attualmente quarti e preceduti di una lunghezza dal tandem Castellana Grotte – Santa Croce.

Semifinali Del Monte® Coppa Italia Serie A2

Mercoledì 18 gennaio 2023, ore 20.00

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Agnelli Tipiesse Bergamo

Diretta Volleyballworld.tv

Mercoledì 18 gennaio 2023, ore 20.30

BCC Castellana Grotte – Pool Libertas Cantù

Diretta Volleyballworld.tv

Finale Del Monte® Coppa Italia Serie A2

foto conceccsa senza diritti copyright