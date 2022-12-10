SERIE BKT – Designazioni 17^ giornata

Redazione 10 Dicembre 2022 Designazioni arbitrali Commenti disabilitati su SERIE BKT – Designazioni 17^ giornata

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 17ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma domenica 11 dicembre.

CAGLIARI – PERUGIA     h. 12.30

SERRA

DEL GIOVANE – SACCENTI

IV:      COLOMBO

VAR:     GUIDA

AVAR:       CIPRESSA

ASCOLI – GENOA   h. 15.00

DOVERI

MIELE D. – MORO

IV:      FOURNEAU

VAR:     MARESCA

AVAR:       PAGANESSI

BENEVENTO – CITTADELLA      h. 15.00

ABISSO

PASSERI – COSTANZO

IV:       FERRIERI CAPUTI

VAR:      NASCA (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)

AVAR:       COSSO (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)

COMO – REGGINA   h. 15.00

PEZZUTO

CECCONI – BERCIGLI

IV:     RAPUANO

VAR:     DI PAOLO (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

AVAR:     MACADDINO (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

SPAL – PALERMO      h. 15.00

DI BELLO  

BRESMES – SCHIRRU

IV:      GARIGLIO

VAR:     PRONTERA (ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)

AVAR:     LONGO S. (ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)

SUDTIROL – TERNANA      h. 15.00

MARCENARO

VONO – POLITI

IV:     PERENZONI

VAR:     PICCININI  (ON-SITE STADIO “DRUSO”)

AVAR:      MUTO  (ON-SITE STADIO “DRUSO”)

VENEZIA – COSENZA      h. 15.00

VOLPI

PRENNA – CIPRIANI

IV:     MIELE G.

VAR:     MARINI

AVAR:     MASSIMI

BARI – MODENA    h. 18.00

AURELIANO

DEI GIUDICI – MOKHTAR

IV:     LA PENNA

VAR:      GIUA (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

AVAR:       DI MARTINO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

FROSINONE – PISA    h. 20.30

AYROLDI

PRETI – DI VUOLO

IV:       CAMPLONE

VAR:      MAZZOLENI

AVAR:      DI MONTE

BRESCIA – PARMA    Lunedì 12/12 h. 20.30

MAGGIONI

TEGONI – VALERIANI

IV:     FELICIANI

VAR:     SOZZA

AVAR:      ZUFFERLI