SERIE BKT – Designazioni 17^ giornata

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 17ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma domenica 11 dicembre.
CAGLIARI – PERUGIA h. 12.30
SERRA
DEL GIOVANE – SACCENTI
IV: COLOMBO
VAR: GUIDA
AVAR: CIPRESSA
ASCOLI – GENOA h. 15.00
DOVERI
MIELE D. – MORO
IV: FOURNEAU
VAR: MARESCA
AVAR: PAGANESSI
BENEVENTO – CITTADELLA h. 15.00
ABISSO
PASSERI – COSTANZO
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: NASCA (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)
AVAR: COSSO (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)
COMO – REGGINA h. 15.00
PEZZUTO
CECCONI – BERCIGLI
IV: RAPUANO
VAR: DI PAOLO (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)
AVAR: MACADDINO (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)
SPAL – PALERMO h. 15.00
DI BELLO
BRESMES – SCHIRRU
IV: GARIGLIO
VAR: PRONTERA (ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)
AVAR: LONGO S. (ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)
SUDTIROL – TERNANA h. 15.00
MARCENARO
VONO – POLITI
IV: PERENZONI
VAR: PICCININI (ON-SITE STADIO “DRUSO”)
AVAR: MUTO (ON-SITE STADIO “DRUSO”)
VENEZIA – COSENZA h. 15.00
VOLPI
PRENNA – CIPRIANI
IV: MIELE G.
VAR: MARINI
AVAR: MASSIMI
BARI – MODENA h. 18.00
AURELIANO
DEI GIUDICI – MOKHTAR
IV: LA PENNA
VAR: GIUA (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
AVAR: DI MARTINO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
FROSINONE – PISA h. 20.30
AYROLDI
PRETI – DI VUOLO
IV: CAMPLONE
VAR: MAZZOLENI
AVAR: DI MONTE
BRESCIA – PARMA Lunedì 12/12 h. 20.30
MAGGIONI
TEGONI – VALERIANI
IV: FELICIANI
VAR: SOZZA
AVAR: ZUFFERLI