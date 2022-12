Qatar 2022 – Il Marocco scrive la storia. Battuto il Portogallo 1-0

E’ la vera sorpresa dei Mondiali 2022. Il Marocco dopo aver eleminato la Spagna , batte il Portogallo e vola in semifinale.

All’Al Thumama Stadium finisce 1-0 per i nordafricani . Primo tempo con il palleggio della Nazionale portoghese e il marocco che ben si difende e approccia qualche ripartenza, Il vantaggio dei nordafricani porta la firma di En-Nesyri (42′) , il colpo i testa anticipa l’uscita sbagliata di Diogo Costa.

La reazione portoghese non si fa attendere con la traversa d centrata da Bruno Fernandes.

Nella rirpesa il Portogallo chiude nella propria metà campo il marocco. I hnuovi innesti tra cui Ronaldo non incidono , solo leao crea qualche problema alla difesa in maglia rossa. I nordafricani reagiscono solo in contropiede sfuorando il raddopio co Jabrane solo davanti a Diogo Costa. Dopo 8 minuti di recupero è il marocco che festeggia la storica vittoria in semifinale una tra Inghilterra e Francia. Cheddira espulso nel recupero.

IL TABELLINO

MAROCCO-PORTOGALLO 1-0

Marocco (4-3-3): Bounou; Hakimi, Saiss (13′ st Dari), El Yamiq, Attiat-Allah; Ounahi, Amrabat, Amallah (19′ st Benoun); Ziyech (36′ st Aboukhla), En-Nesyri (19′ st Cheddira), Boufal (36′ st Jabrane).

A disp.: Munir, Tagnaouti, Sabiri, Chair, Ez Abde, El Khannouss, Hamdallah, Zaroury. All.: Regragui

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Dalot (34′ st Ricardo Horta), Pepe, R. Dias, Guerreiro (6′ st ; Bernardo Silva, Ruben Neves, Otavio (24′ st Vitinha); Bruno Fernandes, Goncalo Ramos (24′ st Rafael Leao) , Joao Felix.

A disp.: Rui Patrício, José Sá, Joao Cancelo, António Silva, Palhinha, William Carvalho, Joao Mario, Matheus Nunes, Cristiano Ronaldo, André Silva. All.: Fernando Santos

Arbitro: Tello

Marcatori: 42′ En-Nesyri (M)

Ammoniti: Dari (M); Vitinha (P)

Espulsi: 48′ st Cheddira (M) – doppia ammonizione

Note: recupero 2′ + 8′