Serie BKT: Cemonese-Crotone 3-2

Nel primo anticipo della 17^ giornata Serie Bkt , La Cremone liquida il Crotne 3-2.

Pur soffrendo nel finale del match , la Cremonse batte il Crotone 3-2 . grigiorossi a-2 dal secondo posto occupato dal Lecce. Inizia bene il Crotone e passa in vantaggio al 4′ con Martin. La Cremonese pareggia al 39′ con Fagioli.

Nella ripresa il sorpasso grigiorosso grazie al gol di Strizzolo (50′. Il tris al 73′ di Zanimacchia appena entrato in campo. Il Crotone cerca di recuperare e accorcia le distanze su calcio di rigore trasformato da Benali (83′). La squadra ospite , riporta in calabria un’altra sconfitta. Dalle gestione di Marino solo 1 punto fuori casa guadagnato (1-1) con il Brescia. La Classifica si fa sempre più pesante per i Pitagorici fermi a quota 8.

Nel secondo anticipo , Il benevento passa al Liberati 2-0 alla Ternana. lapadula porta in vantaggio i giallorossi al 23′, l’attaccante italo-peruviano raddoppia su calcio di rigore al 42′.

Venerdì 10 dicembre

Ternana-Benevento ore 20.30 0-2 23′ 42′ rg. la Padula

Sabato 11 dicembre

Cittadella-Ascoli ore 14

Monza-Frosinone ore 14

Spal-Brescia ore 14

Pordenone-Cosenza ore 14

Pisa-Lecce ore 16.15

Domenica 12 dicembre

Parma-Perugia ore 14

Vicenza-Como ore 16.15

Reggina-Alessandria ore 20.30

La Classifica

Pisa 32

Lecce 31

Benevento 31

Brescia 30



Monza 28

Cremonese 26

Ascoli 26

Perugia 25

Frosinone 25

Cittadella 25

Reggina 22

Ternana 22

Como 21

Spal 20

Parma 19

Cosenza 15

Alessandria 14

Crotone 8

Vicenza 7

Pordenone 7