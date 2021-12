Europa League. Tutti i Risultati.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: 6^ GIORNATA

GRUPPO A

Lione-Rangers 1-1

Sparta Praga-Brondby 2-0

CLASSIFICA: Lione 16, Rangers 8, Sparta Praga 7, Brondby 2GRUPPO B

Real Sociedad-Psv 3-0

Sturm Graz-Monaco 1-1

GRUPPO B

Real Sociedad-Psv 3-0

Sturm Graz-Monaco 1-1

CLASSIFICA: Monaco 12, Real Sociedad 9, Psv 8, Sturm Graz 2

GRUPPO C

Legia-Spartak Mosca 0-1

Napoli-Leicester 3-2

CLASSIFICA: Spartak Mosca 10, Napoli 10, Leicester 8, Legia Varsavia 6

GRUPPO D

Anversa-Olympiacos 1-0

Fenrbahce-Eintracht 1-1

CLASSIFICA: Eintracht 12, Olympiacos 12, Fenerbahçe 6, Anversa 5

GRUPPO E

Lazio-Galatasaray 0-0

Marsiglia-Lokomotiv Mosca 1-0 (35′ Milik)

CLASSIFICA: Galatasaray 12, Lazio 9, Marsiglia 7, Lokomotiv Mosca 2

GRUPPO F

Braga-Stella Rossa 1-1 (52′ Galeno, 70′ Gatai)

Ludogorets-Midtyjlland 0-0

CLASSIFICA: Stella Rossa 11, Braga 10, Midtjylland 9, Ludogorets 2

GRUPPO G

Celtic-Betis 3-2 (3′ Welsh, 69′ Bain autogol., 72′ Henderson, 75′ Iglesias, 78′ Turnbull)

Ferencvaros-Leverkusen 1-0 (82′ Laidouni)

CLASSIFICA: Bayer Leverkusen 13, Betis 10, Celtic 9, Ferencvaros 3

GRUPPO H

Genk-Rapid Vienna 0-1 (29′ Ljubicic)

West Ham-Dinamo Zagabria 0-1 (4′ Orsic)

CLASSIFICA: West Ham 13, Dinamo Zagabria 10, Rapid Vienna 6, Genk

L’Europa League tornerà nell’anno nuovo per la fase a eliminazione diretta. La formula dell’edizione 2021-22 prevede che le prime 8 classificate dei gironi vengano ammesse direttamente agli ottavi di finale. Le 8 seconde classificate (fra cui spiccano anche la Lazio e il Napoli che saranno impegnate nei match di spareggi con le 8 squadre retrocesse dalla Champions League (terze classificate dei rispettivi gironi).

Gli spareggi si disputeranno con match di andata e ritorno in programma il 17 e il 24 febbraio 2022. Gli accoppiamenti saranno definiti dal sorteggio di lunedì 13 dicembre a Nyon (ore 13). Le 8 seconde classificate di Europa League saranno teste di serie e giocheranno in casa la sfida di ritorno. Gli ottavi di finale sono invece fissati per il 10 e 17 marzo.

Qualificate agli ottavi di finale di Europa League

Lione (FRA)

Monaco (FRA)

Bayer Leverkusen (GER)

West Ham (ING)

Spartak Mosca (RUS)

Eintracht Francoforte (GER)

Galatasaray (TUR)

Stella Rossa (SER)

Dejan StankovicDejan Stankovic

Qualificate agli spareggi di Europa League

Glasgow Rangers (SCO)

Betis (SPA)

Real Sociedad (SPA)

NAPOLI (ITA)

LAZIO (ITA)

Olympiacos (GRE)

Dinamo Zagabria (CRO)

Braga (POR)

Lipsia (GER) *

Porto (POR) *

Borussia Dortmund (GER) *

Sheriff Tiraspol (MOL) *

Barcellona (SPA) *

Siviglia (SPA) *

Zenit San Pietroburgo (RUS) *

ATALANTA (ITA)*

* Retrocesse dalla Champions League in qualità di terze classificate nei rispettivi gironi.