Lo ‘Tsnunami’ Inter ,spazza via il Bologna 6-1

L’Inter spazza via 6-1 il Bologna nella sfida valida per la 14esima giornata di Serie A e sale momentaneamente al quarto posto in classifica, agganciando l’Atalanta.

Il rocambolesco gol di Lykogiannis (22′) accende la miccia per una reazione fatta a suon di gol.

Dzeko pareggia al (26′), il tiro al volo appena dentro l’area è di pregiovole fattura. Dimarco raddoppia al (36′) su calcio di punzione dal limite, e Lautaro al (42′) di testa da calcio d’angolo fa 3-1,

Nella ripresa (48′) Di Marco mette a segno la sua personale doppietta. Il poker lo firma Calhanoglu (59′) su calcio di rigoreì, chiude i conti la zampata di Gosens (76′), che rendono pesantissimo il passivo per i ragazzi di Motta.

IL TABELLINO

Inter-Bologna 6-1

Inter (3-5-2): Onana ; Skriniar , Acerbi , Bastoni ; Dumfries (16′ st Bellanova ), Barella (29′ st Gagliardini ), Calhanoglu (29′ st Asllani ), Mkhitaryan , Dimarco (16′ st Gosens); Dzeko , Martinez (16′ st Brozovic ).

Allenatore: Inzaghi

Bologna (4-3-3): Skorupski ; Posch , Soumaoro , Lucumi (1′ st Sosa ), Lykogiannis ; Ferguson (16′ st Soriano ), Medel (1′ st Moro ), Schouten ; Orsolini , Arnautovic (16′ st Zirkzee ), Barrow (29′ st Vignato

Allenatore: Motta

Arbitro: Colombo

Marcatori: 22′ Lykogiannis (B), 26′ Dzeko (I), 36′ e 3′ st Dimarco (I), 42′ Martinez (I), 14′ st rig. Calhanoglu (I), 31′ st Gosens (I)

Ammoniti: Arnautovic (B), Lucumi (B), Medel (B), Martinez (I), Orsolini (B), Sosa (B)

Espulsi: