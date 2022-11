Hellas Verona – Juventus 0-1

Un gol di Kean e i bianconeri volano al terzo posto in classifica.Un buon Verona . La squadra Bocchetti nel posticipo della 14^ giornata meritava il pari

La Juventus batte 1-0 il Verona, conquista la quinta vittoria di fila

primo tempo equilibrato . nel secondo tempo , il match viene deciso da Kean al 61′, ottimamente servito da Rabiot. Gli scaligeri incassano la 9 sconfitta consecutiva. La squadra di Bocchetti recrinima per un fallo di mano di Danilo n(75′), poi Di Bello assegna un rigore per un contatto Bonucci-Verdi, ma il Var lo corregge. Nel recupero espulso Alex Sandro (92′), il brasiliano ferma con un fallo lasagna lanciato a rete.

IL TABELLINO

VERONA-JUVENTUS 0-1

Verona (3-4-2-1): Montipò ; Dawidowicz (33′ st Gunter ), Hien , Ceccherini ; Terracciano , Hongla , Sulemana 6(20′ st Veloso ), Doig (20′ st Lazovic ); Kallon (26′ st Verdi ), Lasagna ; Djuric (33′ st Henry ). A disp.: Chiesa, Berardi, Perilli, Ilic, Praszelik, Depaoli, Cabal, Tameze. All.: Bocchetti

Juventus (3-5-2): Perin Bremer , Bonucci , Danilo ; Cuadrado (34′ st Alex Sandro ), Fagioli (18′ st Miretti), Locatelli (18′ st Paredes ), Rabiot , Kostic ; Milik , Kean (23′ st Di Maria ). A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Soulé. All.: Allegr

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 16′ st Kean (J)

Ammoniti: Bonucci (J), Dawidowicz (V), Djuric (V), Veloso (V), Alex Sandro (J)

Espulsi: Al 47′ st Alex Sandro per aver interrotto una chiara occasione da gol