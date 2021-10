Nations League – Italia-Belgio. Le probabili formazioni

Italia – Belgio , si gioca all’Allianza Stadium per il terzo posto seconda edizione Nations League. Calcio d’inizio alle ore 15.00

La finalina per il terzo posto di consolazione. Gli azzurri hanno perso contro la Spagna per 2-1 in semifinale, mentre i Red Devils si sonno dovuti inchinare al cospetto della Francia dopo essere stati in vantaggio per 2-0. Si tratta di una rivincita del quarto di finale degli ultimi Europei vinti dalla nostra Nazionale.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-BELGIO

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Acerbi, Emerson Palmieri; Locatelli, Jorginho, Barella; Chiesa, Kean, Pellegrini.

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Castagne, Vanaken, Witsel, Carrasco; De Bruyne, Lukaku, Hazard.