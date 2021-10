Così il ct della nazionale azzurra Roberto Mancini dopo la vittoria contro il Belgio e il terzo posto conquistato in Nations League.

“Oggi siamo stati molto bravi, lo siamo stati anche contro la Spagna ma contro la nazionale iberica non è stato facile abbiamo giocare in dieci “. Mancini soddisfatto anche per i diversi cambi effettuati: “Abbiamo dimostrato di avere molte soluzioni, è una cosa positiva”