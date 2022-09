Serie B – Risultati

Modena – Brescia è iniztata alle ore 15 per problemi tecnici al Var

BENEVENTO-CAGLIARI 0-2

54′ Lapadula, 85′ Luvumbo

IL TABELLINO

BENEVENTO (3-5-2): Paleari; Capellini, Glik, Veseli; Letizia (74′ Improta), Karic, Acampora (67′ Schiattarella), Koutsoupias (67′ Ciano), Masciangelo (59′ Foulon); Forte, La Gumina (59′ Simy). All.: Caserta.

CAGLIARI (4-3-3): Radunovic; Zappa, Altare, Goldaniga, Obert; Viola (63′ Carboni), Makoumbou, Rog (63′ Deiola); Nandez (74′ Luvumbo), Lapadula (63′ Pavoletti), Mancosu (86′ Dossena). All.: Liverani.

Ammoniti: Karic (B), Masciangelo (B)

Espulso: Obert (C)

CITTADELLA-FROSINONE 1-0

90’+2 Beretta

IL TABELLINO

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro, Visentin, Frare, Donnarumma (80′ Felicioli); Carriero (67′ Vita), Pavan, Branca (76′ Varela); Antonucci (67′ Magrassi); Baldini, Tounkara (46′ Beretta). All.: Gorini

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Sampirisi (72′ Monterisi), Lucioni, Szyminski, Cotali; Lulic, Boloca; Oliveri (67′ Bocic), Garritano (66′ Ciervo), Caso (66′ Insigne); Mulattieri (72′ Moro). All.: Grosso.

Ammoniti: Tounkara (C), Caso (F), Branca (C), Felicioli (C), Boloca (F)

COMO-SUDTIROL 0-2

79′ Mazzocchi, 87′ rig. Casiraghi

IL TABELLINO

COMO (4-4-2): Ghidotti; Vignali, Scalia, Binks, Cagnano; Baselli (67′ Fabregas), Kerrigan, Arrigoni (46′ Da Riva), Blanco (79′ Faragò); Cutrone, Cerri (67′ Mancuso). All.: Guidetti.

SUDTIROL (3-5-2): Poluzzi; Berra, Zaro, Masiello (66′ Curto); De Col, Rover (66′ Casiraghi), Nicolussi, Belardinelli, D’Orazio (66′ Crociata); Odogwu, Mazzocchi (84′ Schiavone). All.: Bisoli.

Espulso: Da Riva (C), Casiraghi (S)

COSENZA-BARI 0-

45’+4 Cheddira

IL TABELLINO

COSENZA (4-2-3-1): Matosevic; Rispoli (62′ Gozzi), Rigione, Vaisanen, Martino; Florenzi, Voca (80′ Calò), Brescianini (71′ Butic); Brignola, Merola (62′ D’Urso); Larrivey (71′ Zilli). All.: Dionigi.

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Terranova, Ricci; Mallamo (81′ Benedetti), Maiello, Folorunsho; Botta (77′ Salcedo); Antenucci (81′ Canguano), Cheddira (90′ Vicari). All.: Mignani.

Ammoniti: Zilli (C), Cangiano (B)

Esplulso: Florenzi (C)

Note: al 6′ Antenucci ha sbagliato un calcio di rigore

MODENA-BRESCIA 1-3 (la gara è iniziata alle ore 15 per problemi al VAR)

18′ Bonfanti (M), 24′ Ayé (B)61′ Moreo (B) 72′ Bianchi (rig) (B)

IL TABELLINO

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, De Maio, Cittadini, Azzi; Magnino, Panada, Gargiulo; Tremolada; Bonfanti, Diaw. All.: Tesser.

BRESCIA (4-3-1-2): Lezzerini; Jallow, Papetti, Adorni, Mangraviti; Viviani, Labojko, Bertagnoli; Galazzi; Moreo, Ayé. All.: Clotet.

Note: gara iniziata alle 15 a causa di alcuni problemi con il Var

PARMA-TERNANA 2-3

31′ Del Prato (P), 48′ Coulibaly (T), 51′ Inglese (P), 67′ Donnarumma (T), 86′ Corrado (T)

IL TABELLINO

PARMA (4-2-3-1): Buffon; Del Prato, Circati, Romagnoli, Oosterwolde; Juric (59′ Sohm), Estevez; Man, Vazquez, Mihaila (12′ Ansaldi); Inglese. All.: Pecchia.

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Diakite (46′ Agazzi), Bogdan, Capuano, Corrado; Mantovani, Di Tacchio, Coulibaly; Palumbo, Raul Moro; Donnarumma. All.: Lucarelli

Ammoniti: Diakite (T)

PISA-REGGINA 0-1

28′ Canotto

IL TABELLINO

PISA (4-3-2-1): Nicolas; Calabresi, Rus (46′ Masucci (66′ Cissè)), Barba, Beruatto (66′ Jureskin); Toure, Marin, Ionita; Tramoni, Morutan; Sibilli. All.: Maran.

REGGINA (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Di Chiara (69′ Giraudo); Fabbian, Crisetig, Majer; Canotto, Menez (69′ Gori), Rivas (69′ Cicerelli). All.: Inzaghi.

Ammoniti: Masucci (P), Pierozzi (R)

16,30

PERUGIA-ASCOLI 1-0

41′ Strizzolo