Serie B anticipo5^ giornata. Palermo – Genoa 1-0

Si apre con la vittoria del Palermo 1-0 sul Genoa la quinta giornata della Serie B.

Al “Barber ala squadra allenata da Corini conquista i tre punti dopo due sconfitte nelle ultime due partite . Il Genoa incassa la primna sconfitta Grifoni ferni a 8 punti in classifica.

Per i siciliani, che così si portano a una sola lunghezza proprio dai liguri, decisiva la rete di Brunori in avvio di secondo tempo, l’azione parte da un cross di Di Mariano. Nel finale il Genoa va in gol con Bani , ma la rete viene annullata.