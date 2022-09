Serie A:Raspadori gol all’89. Napoli -Spezia 1-0

Nella sesta giornata di Serie A, il Napoli batte in in Zona Cesarini 1-0 lo Spezia e sorpassa momentaneamente in vetta l’Atalanta, impegnata domenica con la Cremonese.

Dopo la scorpacciata di gol in Champions League contro il Liverpool , Spalletti gestisce il tournover.

Nel primo tempo Kvaratskhelia si rende pericoloso con alcune giocate.Nella ripresa la pressione aumenta davanti a muro dello Spezia , la squadra di Gotti sfiora il vantaggio con Giasy , Rrahmani salva sulla linea , Dalla beffa evitata al vantaggio con Raspasori , la zampata dell’ex Sassuolo mette fine all’incubo che serpeggiava sul Diego Armando Maradona. Nel finale espulso Spalletti gia in precedenza ammonito per proteste.

IL TABELLINO

NAPOLI-SPEZIA 1-0

Napoli (4-3-3): Meret ; Di Lorenzo , Rrahmani , Juan Jesus , Mario Rui ; Anguissa (12′ st Zielinski ), Ndombele (1′ st Lobotka ), Elmas (30′ st Gaetano ); Politano (17′ st Lozano ), Raspadori , Kvaratskhelia 6(22′ st Simeone ). A disp.: Marfella, Sirigu, Kim, Olivera, Ostigard, Zanoli, Zerbin. All.: Spalletti

Spezia (3-5-2): Dragowski ; Ampadu (25′ st Hristov ), Kiwior , Nikolaou ; Holm , Agudelo (36′ st Sala ), Bourabia (25′ st Ellertsson ), Bastoni (17′ st Kovalenko ), Reca ; Gyasi , Nzola . A disp.: Zoet, Zovko, Caldara, Sher, Strelec, Beck, Sanca. All.: Gotti

Arbitro: Santoro

Marcatori: 44′ st Raspadori (N)

Ammoniti: Gyasi (S), Elmas (N), Dragowski (S)

Note: Al 38′ st ammonito Spalletti (N) per proteste, poi espulso al 91′