Serie A: Inter – Torino 1-o decide Brozovic

Nella sesta giornata di Serie A la squadra di Inzaghi batte il Torino 1-0.

A San Siro nel primo tempo i granata soffocano la manovra e giocano con più profondità, costringendo Handanovic a un grande intervento su Vlasic. Nella ripresa poi il numero uno nerazzurro tiene ancora in partita i suoi con altri 4-5 interventi importanti e nel finale Brozovic (89′) decide la gara un tocco morbido in area su perfetto assist di Barella.





IL TABELLINO

INTER-TORINO 1-0

Inter (3-5-2): Handanovic ; Skriniar, De Vrij , Dimarco (31′ st Bellanova ); Dumfries (23′ st Bastoni ), Barella , Brozovic , Calhanoglu (31′ st Mkhitaryan ), Darmian (40′ st Gosens ); Dzeko(23′ st Correa ), Lautaro Martinez .

A disp.: Cordaz, Onana, Gagliardini, Asllani, Acerbi, D’Ambrosio, Carboni. All.: Inzaghi

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic ; Djidji , Buongiorno , Rodriguez (31′ st Zima ); Lazaro (45′ st Singo s), Lukic , Linetty (24′ st Ilkhan ), Vojvoda ; Vlasic , Seck (24′ st Radonjic ); Sanabria (45′ st Pellegri ).

A disp.: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Schuurs, Karamoh, Adopo, Aina, Garbett. All.: Juric (in panchina Paro)

Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 44′ st Brozovic (I)

Ammoniti: Brozovic, Lautaro (I); Sanabria, Lukic (T)