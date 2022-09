F1 , Monza: pioggia di penalità. Sainz partirà in fondo della griglia. Verstappen sconterà cinque posizioni

Sarà un Gp d’Italia costellato da penalità ai piloti

La FIA ha rivoluzionato la griglia di partenza. Tra i penalizzati c’è Max Verstappen, leader del Mondiale, che sconterà 5 posizioni in griglia per il cambio del motore endotermico, stessa sorte per il compagno Perez che però nelle prossime ore potrebbe smarcare la quarta power unit partendo da dietro.

Fondo della griglia sicuro per Sainz ed Hamilton, costretti al cambio rispettivamente della quinta e quarta power unit. Il ferrarista monterà anche l’ibrido più leggero che era già stato portato sulla F1-75 di Leclerc a Spa. Tra gli altri penalizzati ci sono anche Bottas e Tsunoda, col giapponese che dovrà scontare 10 posizioni a causa della reprimenda subita in Olanda.