F1 Gran Premio d’Italia:fantastica pole di Leclerc

la Rossa con la livrea di colore giallo ha fatto entusiasmare i numerosi tifosi della Ferrai presenti all’Utodromo di Monza.

Charles Leclerc firma una straordinaria pole del GP d’Italia a Monza, (la 17/esima in carriera – 10^ quest’anno , 240 della casa di Maranello) chiudendo in 1:20.161. Il ferrarista scatterà davanti a Russell e Norris. Verstappen secondo in pista ma costretto a partire quarto dopo la penalizzazione. Hamilton e Sainz scatteranno dal fondo per una penalità. Appuntamento domani alle ore 15.

Classifica e tempi del Q3 (senza le le panalità)

Pos. Pilota Team Tempo 1 C. Leclerc (B) Ferrari 1’20″161 2 M. Verstappen (B) Red Bull 1’20″306 3 C. Sainz (B) Ferrari 1’20″429 4 S. Perez (B) Red Bull 1’21″359 5 G. Russell (B) Mercedes 1’21″542 6 L. Norris (B) McLaren 1’22″174 7 L. Hamilton (B) Mercedes 1’22″595 8 D. Ricciardo (B) McLaren 1’22″635 9 P. Gasly (B) AlphaTauri 1’22″648 10 F. Alonso (B) Alpine /

P ITALIA F1 2022 - Sabato 10 Settembre 2022 - GRIGLIA DI PARTENZA Nr Pilota Team ---Q1--- ---Q2--- ---Q3--- Gap 1 C. Leclerc Ferrari 1'21"280 1'21"208 1'20"161 2 G. Russell Mercedes 1'21"785 1'21"747 1'21"542 +1"423 3 L. Norris McLaren 1'22"130 1'21"831 1'21"584 +1"764 4 M. Verstappen Red Bull 1'20"922 1'21"265 1'20"306 +0"145 (*) 5 D. Ricciardo McLaren 1'22"139 1'21"855 1'21"925 +2"487 6 P. Gasly AlphaTauri 1'22"010 1'21"062 1'22"174 7 F. Alonso Alpine 1'22"089 1'21"861 - -- --- 8 N. De Vries Williams 1'22"587 1'22"471 9 G. Zhou Alfa Romeo 1'22"003 1'22"577 10 N. Latifi Williams 1'22"587 ----------------------------------------------------------------------- 11 S. Perez Red Bull 1'21"495 1'21"358 1'21"206 +1"045 (**) 12 S. Vettel Aston Martin 1'22"636 13 E. Ocon Alpine 1'22"166 1'22"130 (*) 14 L. Stroll Aston Martin 1'22"908 15 V. Bottas Alfa Romeo 1'22"254 1'22"235 (***) -------------------------------------------------------- 16 K. Magnussen Haas 1'22"748 (***) 17 M. Schumacher Haas 1'23"005 (***) 18 C. Sainz Ferrari 1'21"348 1'20"878 1'20"429 +0"268 (****) 19 L. Hamilton Mercedes 1'22"048 1'21"708 1'21"524 +1"363 (****) 20 Y. Tsunoda AlphaTauri 1'22"020 - -- --- (****)

Penalità in griglia: (*) 5 posizioni; (**) 10 posizioni; (***) 15 posizioni; (****) partenza dal fondo della griglia

Max Vesrtappen

Carlos Sainz