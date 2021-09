Vela: finalmente pronto il nuovissimo Optimist Lilla LJK21

Il cantiere lariano Lillia produrrà la piccola imbarcazione disegnata da Kouyoumdjian

Mesenzana (Varese), 9 settembre 2021 – Grande novità nel settore della vela agonistica giovanile: infatti finalmente dopo tanto parlare il cantiere nautico Laghèe di Enrico Negri presenta il nuovo Optimist LJK21 prodotto dal cantiere nautico Lillia e disegnato dall’architetto navale Juan Kouyoumdjian.

Superate con successo le difficoltose misurazioni che la classe presenta nel suo regolamento di costruzione, da metà agosto il Cantiere Nautico Lillia ha ottenuto dalla classe internazionale la licenza per potere costruire le imbarcazioni Optimist, riuscendo a portarne un esemplare al Campionato Nazionale 2021 disputatosi nelle scorse settimane a Cagliari.

Da fine settembre saranno a disposizione le prime imbarcazioni per i clienti.

“Nautica Laghèe” di Enrico Negri, sarà il rivenditore autorizzato in esclusiva per il territorio nazionale, presso il quale saranno anche a disposizione due scafi, all’occasione anche provvisti di antenne, deriva, timone e vela, da potere provare.

Interessante e interattivo è il sito www.ultrasailing.it sul quale, è possibile configurare l’imbarcazione a piacimento degli utenti, potendo scegliere tra una vasta gamma di optional e di colori e anche è possibile procedere direttamente all’acquisto.

Nautica Laghèe di Enrico Negri

Via provinciale 82 G Mesenzana 21030 Varese

Tel. 342 3555030

Email negrienrico8@gmail.com

Nella foto di Carlo Borlenghi il nuovo Optimist LJK21 timonato dal giovanissimo Ettore Lillia

Laura Ielmini