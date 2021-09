Sorteggiate le batterie del Derby di Trotto e delle Oaksin programma Sabato 18 settembre 2021 

Si sono svolti ieri, in diretta sul canale 220 di Unire sat e sui canale social dell’Ippodromo delle Capannelle, i sorteggi dei numeri di partenza per le batterie del 94° Derby Italiano del Trotto e delle Oaks del Trotto, che animeranno l’impianto capitolino nella giornata di sabato 18 settembre.

Sorteggio importante in quanto la formula in vigore da quest’anno stabilisce che vengano effettuate quattro batterie di qualificazione. Alle finali, in programma nell’imperdibile appuntamento di domenica 10 ottobre, potranno accedere i primi due classificati di ciascuna batteria. Lista piena per le femmine con 28 candidate agli otto posti disponibili per la finale (quattro le qualificate di diritto), mentre tra i maschi ci sono due batterie da sette concorrenti e due da sei.

Lunedì la dichiarazione ufficiale dei partenti dove saranno rese note le guide. L’appuntamento in pista è invece per sabato 18 settembre.

94° DERBY ITALIANO DEL TROTTO

Batteria A

CAIO TITUS BOND CASTEGGIO CERES PRAVCHRONOS LUX CORAZON BAR CROCUS

CRONOS DEGLI DEI

Batteria B

CASH FAS

CASH WIND CATMAN DI CELLE COBRA KILLER GAR COCCO BFC COLIBRI’ JET COSMO SPRITZ

Batteria C

CARLOMAGNO D’ESICASH TOP CHARMANT DE ZACK CHRONO EK CONDOR PASA GAR CROIZEROSS

Batteria D

CAOS

CASH MAKERCOBALTO DI NOCOLBERT WFCOMPANY SMCRESUS DI POGGIO





OAKS DEL TROTTO

Batteria A

CAROLYN FRANCIS CATERINA

CELINE DI CELLE CILESIA PIT CLEOPATRA CAF CREDIT CASH AS CRISS CROSS



Batteria B

CALYPSO DEGLI DEI CALYPSO DI POGGIO CANDY BAR CATHRINELLE CHARLOTTE GAR CHER EK

CRYSTAL PAN

Batteria C

CHANEL DEI VELTRI CHERIE VIT CLEOPATRA LL COCO CHANEL COCO CHANEL EFFE COLLIER COMPILATION



Batteria D

CANDY ORO FAS CAPIROSKA FONT CHANCE EK CINDY TRUPPO CLARISSA CLELIA D’ARC CRYSTAL RL

L’ingresso all’Ippodromo Capannelle sarà consentito esclusivamente ai possessori di green pass e del tagliando d’ingresso .Il biglietto nei normali pomeriggi di corse ha un costo di € 3,00 ed è acquistabile ai botteghini dell’ippodromo; nelle giornate speciali il prezzo potrebbe variare e sarà comunque comunicato di volta in volta.

Si comunica che i servizi di ristorazione, Terrazza Derby e Ristorante Panoramico, saranno attivi con servizio al tavolo. Indispensabile la prenotazione obbligatoria e naturalmente la Permanenza al tavolo. Per info e prenotazioni: 393 9587860

ph. Domenico Savi( l’arrivo al fotofinish derby Trotto 2020)