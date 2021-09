Ski-Roller un mondiale per 17 nazioni, 29 russi, 24 italiani e il resto del mondo

Sta entrando nel vivo la 4 giorni iridata della Val di Fiemme.Dal 16 al 19 settembre gare mondiali, ma si assegna anche la Coppa del Mondo.Sarà un confronto tra skirollisti e fondisti di rango, Bolshunov in primis.Gare a Passo Lavazè, Ziano di Fiemme e finale sull’Alpe Cermis

17 nazioni, 150 atleti: il Campionato del Mondo di Skiroll, nonostante qualche assenza comprensibile in momenti di pandemia non ancora sopita, annuncia spettacolo ed emozioni in Val di Fiemme dal 16 al 19 settembre. Il programma di gare è noto da tempo: “Interval Start” giovedì 16 settembre a Passo Lavazè sulla nuova pista permanente, Sprint venerdì sera a Ziano di Fiemme, Team Sprint sabato sempre a Ziano, tutte gare in tecnica libera, e infine domenica 19 l’attesa Mass Start Final Climb in tecnica classica da Ziano fino all’intermedia dell’Alpe Cermis, un po’ come succede d’inverno col Tour de Ski, a cui si somma una gara “Open”.

Ieri si sono chiuse le iscrizioni ed ora ci sono pure le conferme definitive di grandi campioni dello sci pronti a conquistare la scena anche d’estate.

La FISI ha comunicato la pattuglia dei 24 azzurri convocati dal CT Michel Rainer: gli atleti della nazionale skiroll Matteo Tanel, Emanuele e Francesco Becchis, Michael Galassi, Luca Curti, Riccardo Lorenzo Masiero, Alessio Berlanda, Michele Valerio, Aksel Artusi, Riccardo Munari, Giovanni Lorenzetti e Marco Gaudenzio quindi, al femminile, Elisa Sordello, Laura Mortagna, Sabrina Borettaz e Maria Gismondi. Convocati anche Tommaso Dellagiacoma, Elia Barp, Andrea Zorzi, Stefano Carli, Francesca Cola, Anna Maria Ghiddi, Elisa Brocard e Ilenia Defrancesco.

Nutrita anche la compagine russa, ben 29 gli atleti che hanno prenotato un posto nelle gare fiemmesi e tra essi nomi di spicco anche del fondo. Svettano su tutti Bolshunov, Chervotkin, Spitsov, Dementiev e la temibile Neprayeva. Dal mondo del fondo arrivano anche la slovena Anamarija Lampic, vincitrice della sprint al Tour de Ski in Val di Fiemme nel 2020, e la svedese Linn Sömskar, a podio nella team sprint di Coppa del Mondo, solo per citare alcuni protagonisti degli sci stretti.

Le gare fiemmesi assegnano anche gli ultimi punti di Coppa del Mondo e ovviamente al via si aggiungono tutti i leaders della CdM, ovvero Raimo Vigants (LAT) e Sandra Schuetzova (CZE) per le gare senior, e gli altri due lettoni Lauris Kaparkalejs e Samanta Krampe per le prove junior.

Cresce di giorno in giorno anche l’interesse per la gara Open di domenica 19, le iscrizioni in questo caso chiuderanno venerdì 17. Chi è escluso dal Campionato del Mondo può partecipare alla Open, aperta anche agli amatori sullo stesso tracciato di 15 km che da Ziano si concluderà sul Cermis. Un’occasione unica per vivere un’emozione “mondiale” anche per i master.