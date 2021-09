Ct Mancini bloccato in autostrada,Aspi lo invita su cantieri

(ANSA) – GENOVA, 09 SET – Autostrade per l’Italia risponde

alla storia su Instagram del Ct della nazionale Roberto Mancini

che dopo essere incappato ieri sera in uno dei lavori sulla rete

ligure con la chiusura di un tratto aveva taggato il gruppo

pubblicando il video del cantiere e aggiungendo “vergognatevi”.



Aspi chiarisce che erano cantieri annunciati e segnalati, e lo

invita anzi a visitarli di persona: “Dentro quelle gallerie

lavorano ogni giorno e notte centinaia di uomini e donne che

danno il massimo per rispettare i tempi di consegna – scrive

Autostrade su Instagram -. Le andrebbe di venire a conoscerli?

Saremmo infatti lieti di invitarla a fare un sopralluogo dentro

questi cantieri. Troverà tanta passione e impegno, oltre che

accesi tifosi suoi e della Nazionale che, invece che

vergognarsi, la accoglieranno in modo affettuoso. Che ne pensa?

La aspettiamo!”

La risposta al Ct di Aspi si apre con i “complimenti per la

splendida vittoria sulla Lituania e per il sogno europeo della

scorsa estate”. La società spiega quindi che la chiusura della

A26 verso Genova a partire dal bivio per Novi Ligure/A7 fino al

bivio per la A10 è iniziata alle 21 di ieri. “L’informazione

della chiusura, inserita anche come previsione nella home page

del nostro sito, è stata sempre esposta in modo evidente sui

pannelli luminosi in avvicinamento al tratto interessato, sia

dalla A7 che dalla A26″. “Prendiamo in ogni caso spunto dal suo

messaggio e cercheremo di migliorare ancora di più

l’informazione di servizio – aggiunge però Aspi -. I nostri

tecnici e operai stanno facendo sforzi inauditi per portare

avanti un lavoro che non è visibile a chi viaggia, ma che

consiste nella completa ristrutturazione delle gallerie per

allungarne la durata di decine di anni. Uno sforzo che comporta

inevitabili disagi, che noi per primi vorremmo evitare a

viaggiatori e cittadini, ma che è necessario per ammodernare le

infrastrutture di questo Paese, che risalgono in larga parte

agli anni ’60/’70”. (ANSA).