Campionati Europei Giovanini Flag Football. Italia U15 Maschile.Doppio esordio vincente

Prima, intensa giornata di gare alla Principina di Grosseto, con partite spesso tirate e ad alto tasso tecnico. Doppio esordio vincente per la Nazionale Italiana maschile U15, Campione d’Italia in carica, contro Slovacchia e Repubblica Ceca. A punteggio pieno anche la formazione ceca U17. All’Italia U17 la prima sfida al femminile contro l’Austria, mentre la classifica femminile U15 vede al comando la Slovenia.

La prima giornata dei Campionati Europei giovanili di flag football ha offerto un ottimo spettacolo agli appassionati presenti, con partite molto combattute su quasi tutti i campi e un ottimo livello tecnico. Parte benissimo l’Italia U15 maschile, Campione d’Europa in carica, e davanti al proprio pubblico si aggiudica entrambi gli scontri di giornata, rispettivamente contro Slovacchia (59 a 0) e Rep. Ceca (26 a 6) portandosi subito in vetta alla classifica. Il tabellone U17 maschile vede invece al primo posto la Rep. Ceca, autrice di due ottime prove contro l’Austria (37 a 27) e contro l’Italia (27-21).

Sul fronte femminile, primo posto nel ranking U15 per la Slovenia, che questa mattina ha battuto la formazione italiana per 38 a 6, per poi ripetersi nel pomeriggio contro l’Austria (25 a 20). In U17, va all’Italia la prima delle 5 sfide in programma contro le pari età austriache: un secco 40 a 19 che la dice lunga sulle potenzialità e le velleità delle padrone di casa.

Molto bene anche la nostra formazione U15 femminile, che dopo aver perso contro la Slovenia questa mattina per 38 a 6, pagando l’emozione dell’esordio assoluto in una competizione internazionale, ha battuto in rimonta l’Austria per 19 a 13. Bilancio in parità anche per la Nazionale U17 maschile, che dopo la sconfitta di misura contro la Rep. Ceca, in chiusura di giornata ha battuto nettamente la Slovacchia per 40 a 0.

Ph. Credits: @Manuela Pellegrini