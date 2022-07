Tour de France : Jungels vice la tappa. Pogacar conserva la maglia gialla

Foto: ©A.S.O. / Charly Lopez

Châtel, domenica 10 luglio – Bob Jungels si è ripreso da tre anni di singhiozzo con una vittoria di tappa al Tour de France dopo una fuga in solitaria di 60 km dopo essere fuggito da un gruppo in fuga formatosi su iniziativa di Thibaut Pinot. Il francese ha lottato duramente dietro al pilota del Team AG2R Citroën ma non è riuscito a colmare il gap prima della vetta del Pas de Morgins. Jungels è il primo lussemburghese a vincere una tappa del Tour de France dai tempi di Andy Schleck in cima al Galibier nel 2011. Quinto in classifica e primo dei favoriti del GC, Tadej Pogacar ha mantenuto la maglia gialla.

Arrivo della Tappa



1 B:JUNGELS AGR CITROEN TEAM 04h46’39 B:10″- 2 J. CASTROVIEJO INEOS GRENADIERS 04h 47′ 01” + 00h 00′ 22” B : 6” – 3 C. VERONA MOVISTAR TEAM 04h 47′ 05” + 00h 00′ 26” B : 4” – 4 T. PINOT GROUPAMA – FDJ 04h 47′ 19” + 00h 00′ 40” – – 5 T. POGACAR UAE TEAM EMIRATES 04h 47′ 28” + 00h 00′ 49” – – 6 J. VINGEGAARD JUMBO – VISMA 04h 47′ 28” + 00h 00′ 49” – – 7 G. THOMAS INEOS GRENADIERS 04h 47′ 31” + 00h 00′ 52” – – 8 A. YATES INEOS GRENADIERS 04h 47′ 31” + 00h 00′ 52” – – 9 E. MAS MOVISTAR TEAM 04h 47′ 31” + 00h 00′ 52” – – 10 N. QUINTANA TEAM ARKEA – SAMSIC 04h 47′ 31” + 00h 00′ 52”

CLASSIFICA GENERALE INDIVIDUALE

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) in 33h43’44”

2. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a 39”

3. Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) a 1’17”

Le Maglie:

Gialla

Tadej Pogacar

(Emirati Arabi Uniti Team Emirates)

Verde

Wout van Aert

(Jumbo-Visma)

Pois

Simon Geschke

(Cofidi)

Bianca

Tadej Pogacar

(Emirati Arabi Uniti Team Emirate