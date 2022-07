F1 , Gran Premio d’Austria.Superba vittoria di Leclerc .

Il monegasco negli ultimi giri cnonostante un probelma all’acceleratore riesce a tagliare per primo il traguardo.

Un vittoria sofferta quella a Spielberg di Charles Leclerc al Gran Premio d’Austria. Il monegasco , riesce ad amministare i 3 secondi di vantaggio su Max verstappen negli ultini 10 giri , nonostante il problema all’acceleratore.

Carlos Sainz , paga l’affidabilità della sua monoposto , lo spagnolo giunto in zona DRS su Verstappen , è costrteto al ritiro ( fuoco dal motore) , Virtual Safety -Car e Pit stop di Verstappen e Leclerc entrambi si fermano per il cambio gomme (medie) , da lì in poi inizia il calvario per Leclerc , che avverte il muretto di aver un problema all’acceleratore. Verstappen è una furia e rosicchia decismi su decimi , fino ad arrivare a -3 secondi dal ferrarista vanaggio. Negli ultini 10 giri è una vera sofferenza per il pilota della ferrari che resiste è fino a transitare primo sotto la bandiera a scacchi

In terza posizione la Mercedes di lewis Hamilton , quarto il compagno di scuderia George Russel. Leclerc accorcia il distacco nella classifica piloti del Mondiale (-38). Perez va in testacoda al primo giro e si ritira a metà gara.

Classifica finale GP Austria

Leclerc Verstappen Hamilton Russell Ocon Schumacher Norris Magnussen Ricciardo Alonso

Classifica piloti F1 aggiornata

Verstappen 208 Leclerc 170 Perez 151 Sainz 133 Russell 128 Hamilton 109 Norris 64 Ocon 52 Bottas 46 Alonso 29 Magnussen 22 Ricciardo 17 Gasly 16 Vettel 15 Schumacher 12 Tsunoda 11 Zhou 5 Albon 3 Stroll 3 Latifi 0

Classifica mondiale costruttori aggiornata

Red Bull 359 Ferrari 303 Mercedes 237 McLaren 81 Alpine 81 Alfa Romeo 51 Haas 34 Alphatauri 27 Aston Martin 18 Williams 3