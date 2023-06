Wild card seconda divvisione

Iniziano i Playoff anche in Seconda Divisione e il turno di Wild Card vedrà impegnati Giaguari Torino, Saints Padova, Pirates Savona e Trappers Cecina. Il cammino verso il XXIX Silver Bowl sta per cominciare!

Inizierà domani anche per la Seconda Divisione il cammino verso lo scudetto 2023, titolo che come annunciato ieri verrà assegnato sabato 8 luglio a Reggio Emilia, al termine del XXIX Silver Bowl. Sei le squadre ancora in corsa, quattro delle quali incroceranno le armi questo weekend nel primo turno dei Playoff, le “Wild Card”.

Alle 17.00 di domani, al Primo Nebiolo di Torino, Giaguari e Saints Padova tornano a scontrarsi dopo l’ultima di stagione regolare, giocata la scorsa settimana a Padova e che ha visto proprio i padroni di casa spuntarla per 21 a 17 contro i torinesi. Biglietto da visita, dunque, che non avrà fatto dormire sonni tranquilli al coaching staff giallo-nero, chiamato a rinsaldare i ranghi e a suonare la carica per non perdere un treno fin qui apparso decisamente più che alla portata dei Giaguari, squadra solida e con tanti giovani e giovanissimi promettenti a roster. Il valore dei Saints, tuttavia, non si discute e lo “sgambetto” della scorsa settimana fa capire che tanto “santi” non sono, pronti ad approfittare di qualunque errore o momento di deconcentrazione. Sarà una partita, dunque, per nulla scontata, degno avvio dei Playoff di una Seconda Divisione sin qui scevra di grandi colpi di scena.

Domenica, ad Albisola Superiore (SV), alle 15.00 i Pirates si troveranno di fronte un altro cliente molto scomodo, quei Trappers Cecina esordienti in questo Campionato e capaci di una stagione regolare molto convincente, che li ha meritatamente portati sino a qui. Il confronto contro le Aquile Ferrara della scorsa settimana avrà certamente lasciato qualche “scoria” nelle gambe e nella testa di toscani, ma confrontarsi con i migliori di solito serve anche capire dove occorre intervenire per ridurre errori ed inefficienze e i Pirates dovranno tenere alta la guardia. La fatica che i liguri hanno fatto per vincere contro i Redskins Verona domenica scorsa non deve per contro ingannare i Trappers: i Pirates sono uno squadrone quest’anno e lo hanno dimostrato per tutta la stagione regolare. Per batterli ci vorrà una prestazione da 10 e lode!

Intanto, Lions Bergamo e Aquile Ferrara si metteranno comodi a godersi lo spettacolo: i primi in attesa di Pirates o Trappers, le Aquile di Giaguari o Saints.

Programma:

CAMPIONATO ITALIANO SECONDA DIVISIONE – Wild Card

Sabato, 10 giugno – Stadio Primo Nebiolo, Via Hugues, 71 – Torino

h. 17:00 Giaguari Torino vs Saints Padova

Domenica, 11 giugno – Campo Sportivo Luceto, Via Saettone – Albisola Superiore

h. 15.00 Pirates Savona vs Trappers Cecina

Ph. Credits: @Monica Audoglio (Giaguari Vs Saints)