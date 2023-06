Rafa Benitez si treova a Istanbul per la finale Champions League Inter-Manchester Unirted, intervistato da Sky Sport23 sull possibile suo ritorno sulla panchina del Napoli

“Il desiderio – ha commentato a Sky – è quello di vincere, di guidare una squadra che non lotti per stare a metà classifica ma che possa lottare per essere protagonista” . Sulla panchina del Napoli:” sarei felice , lavoro sempre con il mio staff ma, le decsione non spetta a me”.