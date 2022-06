Playoff IFL: la strada verso Bologna parte dalla Wild Card

Cresce l’attesa per il primo atto dei Playoff in Prima Divisione, il turno di Wild Card che vedrà opposti i Guelfi Firenze ai Warriors Bologna e i Dolphins Ancona ai Vipers Modena. La strada verso il XLI Italian Bowl inizia questo weekend. (foto: Guelfvi vs Warriors)

Al via i Playoff della IFL e turno di Wild Card per i team classificati dal terzo al sesto posto.

La strada verso Bologna e il titolo 2022 di Prima Divisione partirà questo weekend, con tappa ad Ancona e Firenze.

Si comincia sabato alle 18.00 al Nelson Mandela di Ancona, dove i Dolphins riceveranno i Vipers Modena. Quarta e sesta classificata, rispettivamente, al termine della regular season, le due squadre scenderanno in campo certe di combattere ad armi pari, a prescindere dai risultati ottenuti nelle ultime giornate. Lo scontro diretto dello scorso 14 maggio, vinto in trasferta dai marchigiani per 35 a 7 non deve e non può far dormire ai Dolphins sonni tranquilli, perché i Vipers, all’esordio in Prima Divisione, hanno ampiamente dimostrato di avere talento e tecnica per mettere in difficoltà qualunque avversario, soprattutto quando sanno di non aver niente da perdere. Molto dipenderà dalla “testa”, per evitare di scoprire il fianco agli avversari con errori e penalità, già costate care in più di una partita ad entrambe le squadre. La “fame” dei Dolphins, dopo diverse stagioni giocate ad altissimo livello, è tanta e la squadra sembra matura per un ulteriore salto di qualità, malgrado la giovane età media del suo roster: l’obiettivo semifinale (che li vedrebbe opposti ai Seamen Milano) è ampiamente alla loro portata, ma attenzione al veleno delle vipere emiliane, perché può rivelarsi mortale….

Domenica, alle 15.30, al Guelfi Sports Center di Firenze, i Guelfi giocheranno contro i Warriors Bologna e non nascondono di certo le proprie velleità. L’obiettivo dichiarato sin dalla prima giornata è quello di arrivare al Dall’Ara il prossimo 2 luglio, ma la strada è ancora lunga e ricca di insidie. La prima si nasconde proprio tra le fila dei guerrieri bolognesi, quei Warriors dati per “morti” a poche giornate dalla fine della stagione regolare e poi risorti con veemenza, capaci di trasformare ogni difficoltà in nuove opportunità e di conquistarsi un posto tra le migliori 6 squadre italiane dopo lunghi anni di digiuno. Riuscirà la difesa bolognese a fermare l’esplosivo attacco fiorentino? E coach Art Briles cosa si sarà inventato per arginare il gioco pirotecnico di Shakif Seymour? Per scoprirlo bisognerà attendere il fischio finale, magari guardando la partita dal vivo, allo stadio. Per chi non avesse la possibilità di farlo, però, ricordiamo che entrambi gli incontri saranno trasmessi in streaming LIVE su ELEVEN (https://elevensports.com/it/italy).

Ricordiamo inoltre che fino al 19 giugno è attiva la speciale promozione che consentirà di acquistare i biglietti per il XLI Italian Bowl (Bologna, Stadio Dall’Ara, 2 luglio) al prezzo scontato di Euro 20,00 (prezzo pieno Euro 30,00). Questo il link a DIY:

PLAYOFF IFL – Wild Card

Sabato, 11 giugno – Ore 18.00

Dolphins Ancona vs Vipers Modena

Domenica, 12 giugno – Ore 15.30

Guelfi Firenze vs Warriors Bologna

Ph. Credits: @Giulio Busi