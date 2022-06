Napoli , Fabian Ruiz rifiuta il prolungamento del contratto

Il rinnovo contrattuale e l’addio al Napoli si sta allungando.

Dopo Koulibaly e Ounas, anche Fabian Ruiz non ha accettato il prolungamento contrattuale di un anno con inserimento di una clausola rescissoria con la società di De Laurentiis, mettendo gli azzurri in difficoltà. Due le opzioni: portare un’offerta congrua per la cessione oppure disputare la prossima stagione con il contratto in scadenza. Questa seconda ipotesi non è certo una novità visti i recenti casi Insigne, Mertens e Ospina tra gli altri.