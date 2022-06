Gattuso, nuovo allenatore del Valencia

Gennaro Gattuso ricomncia dal valencia. L’ex tecnico del napoli allenerà la squadra spagnola

Il Valencia ha dato l’annuncio ufficiale sul suo canale Twitter. Il tecnico campano ha firmato un contratto biennale a 3 milioni di euro a stagione, con bonus previsti in caso di vittoria del campionato e del piazzamento in Champions o Europa League. L’ex allenatore di Milan e Napoli torna quindi a sedersi in panchina, dopo un anno lontano dai campi e l’esperienza durata solo 20 giorni alla Fiorentina, interrotta poco dopo il suo arrivo a causa di alcune incomprensioni con la società toscana in materia di mercato.