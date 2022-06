Football Americano, seconda divisione: Semifinali!

Weekend decisivo in Seconda Divisione, con Skorpions Varese, Pirates Savona, Giaguari Torino e Lions Bergamo a caccia del pass per il XXVIII Silver Bowl. Aperta la prevendita dei biglietti per la finale, che si giocherà il 25 giugno al Vigorelli di Milano. (foto: Giaguari ve Reapers)

Tempo di semifinali in Seconda Divisione e XXVIII Silver Bowl sempre più vicino. Le due partite in programma nel weekend ci daranno il “polso” delle forze in campo, e un gustoso antipasto di quel che ci attenderà il 25 giugno al Vigorelli di Milano.

Si comincia sabato, alle 18.30, a Vedano Olona, dove gli Skorpions (per l’occasione ospiti del C.S. Mario Porta di Via Nino Bixio) affronteranno i Pirates Savona. Entrambe le formazioni arrivano da un più che convincente primo turno di Playoff, con attacchi decisamente prolifici e difese solidissime. Per Varese questo è stato il trend dell’intera stagione regolare, segnata da un solo passo falso, e non ci sono segnali che il team guidato da coach Holt intenda rallentare il ritmo. Per Savona la crescita è stata esponenziale a partire più o meno da metà stagione, fino ad arrivare al capolavoro a cui abbiamo assistito nei quarti di finale, contro le Aquile Ferrara. Sarà una sfida bellissima, per due squadre compatte e grintosissime, da non perdere!

L’altra semifinale vedrà in campo allo Stadio Primo Nebiolo di Torino, i Giaguari Torino contro i Lions Bergamo, ‘derby felino’ che richiama a sfide di altri tempi, tra due franchigie che hanno segnato la storia del football americano italiano. Cammino senza intoppi e apparentemente privo di difficoltà per i torinesi, più combattuto e probabilmente anche più complicato quello dei bergamaschi, che sono cresciuti di partita in partita, perdendo solo contro gli Skorpions e chiudendo la stagione regolare alle spalle dei varesini ma solo per differenza punti negli scontri diretti. Per i Giaguari, dunque, questo sarà un vero esame di maturità e chiunque vincerà questa partita, ne siamo certi, sarà fantastico protagonista della sfida scudetto.

Nel frattempo è iniziata la prevendita dei biglietti, sempre a cura di DIY e suggeriamo agli appassionati di affrettarsi perché il Velodromo Vigorelli attualmente ha una capacità massima di 850 posti e non possiamo garantire che sarà possibile acquistare i biglietti il giorno stesso della partita! Questi i prezzi:

Intero: Euro 15,00 (posto unico)

Ridotto (Under 15): Euro 10,00

SEMIFINALI – Campionato Seconda Divisione

Sabato, 11 giugno 2022

h. 18.00 Skorpions Varese vs Pirates Savona

Domenica, 12 giugno 2022

h. 15.00 Giaguari Torino vs Lions Bergamo

Ph. Credits: @Monica Audoglio