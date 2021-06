Uefa:stop procedimento club Super Lega

Si ferma almento per il momento il procedimento sanzioni cerso Barcellona, Juve e Real Madrid

Cos’ si legga in una nota : “A seguito dell’apertura di un procedimento disciplinare contro FC Barcelona, Juventus FC e Real Madrid CF per una potenziale violazione del quadro normativo Uefa in relazione al progetto della cosiddetta ‘Super League’, la Commissione di Appello Uefa ha deciso di sospendere il procedimento fino a nuovo avviso”, si legge in una nota ufficiale. Poi la precisazione da parte dell’organismo guidato da Ceferin che “verranno adottate tutte le misure affinché il procedimento disciplinare riprenda il prima possibile”.