Roland Garros: eliminato Berrettini.Djokovic vola in semifinale.

Matteo Berrettini, saluta il Roland Garros ai quarti di finale battuto da Novak Djokovic il numero uno al mondo Novak Djokovic con il punteggio di 6-4, 6-2, (5) 6-7, 7-5 e vola in semifinale, dove affronterà Rafael Nadal.

Il maiorchino, infatti, si libera in quattro set dell’argentino Diego Schwartzman, sconfitto 6-3, 4-6, 6-4, 6-0 ,. L’altra semifinale vedrà di fronte Alexander Zverev e Steanos Tsitsipas.

TABELLONE FEMMINILE

Saranno Barbora Krejcikova e Maria Sakkari ad affrontarsi nella seconda semifinale del tabellone femminile del Roland Garros. La ceca batte in due set Cori Gauff con il punteggio di 7-6(6), 6-3 al termine di un match in cui la statunitense cede per quattro volte il servizio.

A sorpresa, l’avversaria non sarà però Iga Swiatek: la polacca, infatti, incassa un doppio 6-4 contro Maria Sakkari.

Barbora Krejcikova e Maria Sakkari si affronteranno per un posto nella finalissima, contro una tra Anastasia Pavlyuchenkova e Tamara Zidansek