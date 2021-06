Una brutta notizia per il ct della Nazionale Roberto Mancini : Lorenzo Pellegrini ha rimediato un problema al flessore proprio alla vigilia dell’inizio di Euro 2020 e del debutto contro la Turchia e non potrà partecipare alla gara prevista per domani sera allo stadio Olimpico di Roma.

L’azzurro, scuro in volto all’arrivo della squadra a Roma, ha già lasciato il ritiro e al suo posto è arrivato il viola Gaetano Castovilli, immediatamente richiamato dalle vacanze e aggregato al gruppo