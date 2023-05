Euroderby Champions League. Milan-Inte:,le prpbabili formazioni

Milan e-Inter, match valido per le semifinali di Champions League.

Questa sera ore 21.00 , di scena Milan -Inter , l’euroderby andata semifinale Champions League.

Le Ultime

Quì Milan: Tutto ruota attorno a Leao : il portoghese sarà della partita? Tutto da decidere. In caso di forfait Pioli non dovrebbe distaccarsi dalla formazione quella in campo al momento della sostituzione di Leao nel match contro la Lazio . In caso di assenza di Rafa, Saelemaekers sarebbe in vantaggio per giocare a sinistra, con Rebic e Origi come opzioni. A destra, Brahim Diaz è favorito su Messias.

Quì Inter: Inzaghi, invece, ha meno dubbi, con un’Inter già in testa. Ci sono due ballottaggi. Calhanoglu o Brovozic al centro del campo e Dzeko o Lukaku in avanti. Al momento il turco e il bosniaco sono favoriti. D’Ambrosio recuperato per la panchina, anche Gosens ha ripreso ad allenarsi e dovrebbe essere della partita.

Le probabuili formazioni di Milan-Inter

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi.