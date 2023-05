Champions League: Real Madrid-Manchester City 1-1 De Bruyne risponde a Vinicius

Finisce 1-1 l’andata delle semifinali di Champions League tra Real Madrid e Manchester City:Tutto rimandato al match di ritorno tra otto giorni allo stadio Ethiad.

Al Bernabeu partono meglio gli inglesi (occasioni per De Bruyne e Rodrigo), ma sono gli spagnoli a sbloccare la gara al 36’la fuga di Camavinga spacca il centocampo inglese, il servizio per Vinicius che da fuori area ccalcia di potenza , nulla da fare per Ederson .sup. Nella ripresa parte meglio il Real, ma è la squadra di Guardiola a trovare il pareggio con una botta di De Bruyne (67′). Nel finale Ederson dice no al colpo di testa di Benzema (78′) e allo splendido tiro di Tchouameni (90′).

IL TABELLINO

REAL MADRID-MANCHESTER CITY 1-1

Real Madrid (4-3-3): Courtois ; Carvajal , Rudiger , Alaba , Camavinga ; Valverde , Modric (42′ st Nacho), Kroos (39′ st Tchouameni ); Rodrygo (37′ st Asensio ), Benzema , Vinicius . A disp.: Lunin, Luis Lopez, Vallejo, Hazard, Odriozola, Lucas Vazquez, Ceballos, Mariano Diaz. All.: Ancelotti

Manchester City (3-2-4-1): Ederson ; Walker , Dias , Akanji ; Stones , Rodri ; Bernardo Silva , Gundogan , De Bruyne , Grealish ; Haaland . A disp.: Ortega Moreno, Carson, Phillips, Laporte, Alvarez, Gomez, Mahrez, Foden, Palmer, Lewis. All.: Guardiola

Arbitro: Dias (Portogallo)

Marcatori: 36′ Vinicius (R), 22′ st De Bruyne (M)

Ammoniti: Kroos (R), Gundogan (M), Camavinga (R), Bernardo Silva (M)

Note: Al 22′ st ammonito Ancelotti (R) per proteste