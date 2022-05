Serie A: Gonzales-Bonaventura, Fiorentina-Roma 2-0

La Fiorentina torna alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive. Al Franchi nel match- spareggio per un posto in Europa , la Viola ha battuto la Roma 2-0.

Nel match che ha chiuso la 36esima giornata della Serie A, la Viola parte bene e trova il vantaggio su calcio di rigore mal 5’, il contato sulla nea dell’area di rigore tra Karsdop e Nico Gonzalez , penalty confermato dal Var, dal dischetto lo stesso Gonzales realizza il vantaggio.

Passano cinque minuti e la Viola raddoppia con Bonaventura: difesa giallorossa sta a guardare mentre il centrocampista entra in area indisturbato e infila Rui Patricio con un chirurgico sinistro a giro. La reazione della Roma è nella punizione di Pellegrini dal limite Terracciano respinge. Al 25’ arriva il tris della Fiorentina ancora con Bonaventura ma il Var annulla per un netto fuorigioco di Biraghi in avvio di azione.

Nel secondo tempo non c’è la reazione della Roma .Al 53’ ci prova allora Abraham ma il suo colpo di testa finisce di poco fuori, passano tre minuti e Rui Patricio devia il tiro da fuori di Amrabat. La Roma cala fisicamente e consente allora alla squadra di Italiano di amministrare fino al triplice fischio. Poco prima del recupero l’unica nota positiva per i romanisti, ma anche per la nostra nazionale: il ritorno in campo di Spinazzola dopo dieci mesi di assenza, l’ultima partita il 2 luglio durante gli Europei con l’Italia quando si infortunò nei quarti di finale.

In classifica la Fiorentina agancia la Roma e l’Atalanta a 59 punti

IL TABELLINO

FIORENTINA-ROMA 2-0

Fiorentina (4-3-3): Terracciano , Venuti Milenkovic Igor , Biraghi (45’ st Terzic ), Duncan , Amrabat , Bonaventura (31’ st Maleh ), Nico Gonzalez (44’ st Callejon ), Ikonè (44’ st Saponara ), Cabral (31’ st Piatek ). A disp.: Dragowski, Rosati, Kokorin, Martinez Quarta, Munteanu, Nastasic, Torreira. All.: Italiano

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio , Mancini , Smalling , Ibanez , Karsdorp (44’ st Spinazzola ), Oliveira (1’ st Zaniolo ), Cristante , Zalewski (21’ st El Shaarawy ), Veretout , Pellegrini (30’ st Perez), Abraham (44’ st Shomurodov ). A disp.: Fuzato, Afena-Gyan, Bove, Diawara, Kumbulla, Maitland-Niles, Vina. All.: Mourinho

Arbitro: Guida

Marcatori: 4’ Nico Gonzalez, 10’ Bonaventura

Ammoniti: Amrabat, Mancini, Bonaventura, Duncan