Roma, Mourinho:”Banti a sbagliato. La Fiorentina ha meritato la vittoria”

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, José Mourinho è un fiume in piena e se la prende con il Var e l’arbitro banti per il rigore assegnato alla Fiorentina a inizio gara

“La spiegazione è che da tante partite non abbiamo spiegazioni. Oggi c’è una doppia spiegazione. Una è che dopo la partita di giovedì ci mancavano le energie fisiche e mentali e ti differenzia da chi si prepara da una settimana. Un’altra la vorrei sapere dal signor Banti di Livorno, non lontano da qua ma non lo sentiamo mai. Quello è un tocco e non un fallo. L’arbitro era vicino e non ha dato il rigore, il signor Banti interviene. Se si parla dei 3 punti di oggi finiamo così, al di là del rigore di Banti la Fiorentina ha giocato meglio e ha meritato. Il problema però è che non parliamo solo di oggi ma di tanti episodi che non hanno spiegazioni. Dov’è Banti ora? Perchè ha chiamato un arbitro come Guida che era a 10 metri ed aveva visto che non era rigore? Non abbiamo questa spiegazione ma la vorremmo.”.