Mondiale Elite Istanbul 2022 – DAY 2 Sconfitta per la 48 Kg Bonatti – Domani sul Ring 3 Azzurre

I Campionati Mondiali Elite Femminili sono in corso di svolgimento a Istanbul (Turchia) in quel della Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri.

Oggi in programma la seconda giornata della Kermesse con un’azzurra sul ring.

16 48 Kg Bonatti vs Wada JPN 2-3

Dopo la vittoria di ieri nei 32° dell’azzurra Irma Testa, che nei 57 Kg. ha battuto per per 5 a 0 la maliana Camara, oggi purtroppo il Team Italia ha subito la sconfitta di Roberta Bonatti, categoria 48 Kg, nei 16° contro la giapponese Wada. Match, soprattutto per le ultime due riprese, in cui la nostra boxe decisamente meglio della nipponica, in cui la Bonatti avrebbe meritato miglior sorte.

Domani nella terza giornata saranno tre le azzurre a salire sul quadrato iridato:

16 57 Kg Testa vs Kimura JPN

16 63 Kg Canfora vs Mwangi KEN

16 52 Kg Savchuk vs Kim KOR

PROGRAMMA MATCH – RISULTATI AZZURRE:

9/5

32 57 Kg Testa vs Camara MLI 5-0

10/5

16 48 Kg Bonatti vs Wanda JPN 2-3

11/5

16 57 Kg Testa vs Kimura JPN

16 63 Kg Canfora vs Mwangi KEN

16 52 Kg Savchuk vs Kim KOR

12/5

16 66 Kg Carini vs Surmeneli TUR

16 60 Kg Mesiano vs Yildiz TUR

16 50 Kg Sorrentino vs Mohamed EGY

16 54 Kg Chaarabi vs Jin KOR

8 le azzurre in gara:

48kg Bonatti Roberta CS Carabinieri

50 Kg Sorrentino Giordana CS Carabinieri

52 Kg Savchuk Olena Sauli Boxe

54 Kg Charaabi Sirine GS Fiamme Oro

57 Kg Testa Irma GS Fiamme Oro

60 Kg Mesiano Alessia GS Fiamme ORO

63 Kg Canfora Assunta GS Fiamme ORo

66 Kg Carini Angela GS Fiamme Oro

ITABOXING STAFF:

Staff

Tappa Alberto (Secretary General – Team Manager)

Renzini Emanuele (Head Coach)

D’Andrea Riccardo (Coach)

Alota Massimiliano (Coach)

Pantini Pierluigi (Massoterapista)