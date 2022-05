Le mogli di Rooney e Vardy al processo per diffamazione

A Londra si e’ aperta una battaglia giudiziaria per diffamazione di alto profilo tra due moglie di celebri calciatori, in cui una ha pubblicamente denunciato l’altra per aver presumibilmente divulgato storie inventate alla stampa scandalistica.

Coleen Rooney ha accusato Rebekah Vardy di aver fatto trapelare storie false che aveva pubblicato sul suo account Instagram, al quotidiano The Sun nell’ottobre 2019. Lady Vardy nega le affermazioni e ha intentato una causa per diffamazione. Entrambe le donne sono sposate con calciatori famosi, Coleen Rooney con l’ex stella del Manchester United e dell’Inghilterra Wayne Rooney, Rebekah Vardy e’ la compagna dell’attaccante del Leicester City e dell’Inghilterra Jamie Vardy. La resa dei conti e’ stata soprannominata in Inghilterra il processo ‘Wagatha Christie’, un gioco di parole sul termine gergale ‘WAG’ che indica le mogli e le fidanzate delle stelle del calcio e il cognome della celebre scrittrice di gialli.