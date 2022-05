Jannik Sinner supera il primo turno degli Internazionali BNL d’Italia battendo lo spagnolo Pedro Martínez sul campo centrale del Foro Italico.

Lo spagnolo lotta e dà del filo da torcere all’altoatesino, bravo però a far prevalere il proprio tennis e talento per conquistare il match 6-4, 6-3. Ora, in vista del secondo turno, è grande attesa per il derby tutto azzurro con Fabio Fognini.