Mathieu Van der Poel leggenda nelle pietre della Parigi-Roubaix

Foto - © A.S.O. / Balletto Paolino Roubaix, domenica 9 aprile 2023 – La Squadra Alpecin-Deceunick ha corso un'eccellente Parigi-Roubaix 2023 per preparare il suo leader Mathieu Van der Poel a una magnifica vittoria e il suo domestique di lusso Jasper Philipsen per un secondo posto che ha concluso la giornata per la squadra belga . Decisivo ancora una volta il Carrefour de l'Arbre nell'Inferno del Nord, con una caduta per John Degenkolb (Team DSM) e una foratura per Wout van Aert (Jumbo-Visma) che mettono Van der Poel in una posizione ideale per un meritata vittoria in solitaria al Vélodrome André Petrieux dopo essere stato di gran lunga il corridore più aggressivo della gara. Questa è la seconda vittoria stagionale dell'olandese, dopo la Milano-Sanremo, e la terza in assoluto dopo le sue due vittorie al Giro delle Fiandre: un trionfo storico in quella che può già essere definita una carriera leggendaria. Quanto a Van Aert, ha conquistato il suo secondo podio consecutivo nella Parigi-Roubaix dopo aver tagliato il traguardo in terza posizione.

Correlati