Serie A: Spezia-Crotone 3-2

Nell’anticipo derlla 30.ma giornata di Serie A lo Spezia batte il Crotone 3-2, liguri in rimonta sui calabresi due volte in vantaggio , raggiunti e superati al 94’ dal gol di Erlic. (nella foto Maggiore autore del secondo glo spezzino)

Crotone in vantaggio con Djdji (40′) , l’ex granata gira con un pallonetto da fuori area soprendendo Provedel fuori dai pali. Nella ripresa Verde (63′) pareggia con un destro potente. Il Crotone non molla e passa in vantaggio al 78’ con Simy , il senegalese sfrutta con un tap-in un cross basso di Zanellato. Lo Spezia si rovescia tutto in attacco e prima pareggia con Maggiore al (90′), libero di battere a rete in totale solitudine sugli sviluppi di un calcio di punzione di Farias, poi al 94’ , la beffa per il Crotone: ancora un cross in area di Farias , colpo di testa di Imajli che centra la traversa , Erlic appostato sottoporta in tuffo di testa mette in rete. Spezia che allunga in classifica a quota 32 punti , raggiunge in classifica il Genoa.

IL TABELLINO

SPEZIA-CROTONE 3-2

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer (24′ st Vignali), Erlic, Ismajli, Marchizza; Pobega (44′ Galabinov), Ricci (1′ st Leo Sena), Maggiore; Verde (24′ st Agudelo), Nzola, Gyasi (1′ st Farias).

A disp.: Zoet, Acampora, Agoume, Terzi, Bastoni, Chabot, Piccoli. All.: Italiano

Crotone (4-3-1-2): Cordaz; Djdji, Golemic, Luperto; Molina (24′ st Zanellato), Petriccione, Benali (39′ Magallan), Reca; Messias; Ounas (35′ st Di Carmine), Simy.

A disp.: Festa, Crespi, Cuomo, Rojas, Rispoli, Marrone, Vulic, Henrique, Riviere. All.: Cosmi

Arbitro: Sozza

Marcatori: 40′ Djdji (C), 18′ st Verde (S), 33′ st Simy (C), 45′ st Maggiore (S), 47′ st Erlic (S)

Ammoniti: Ismajli (S); Reca (C)