Serie A: Parma-Milan 1-3

Nel secondo anticipo Serie A, il Milan batte il Parma 3-1. Espulso per proteste Ibrahimovic al 10’ del secondo tempo

Il Milan torna alla vittoria dopo il pareggio contro la Sampdoria nell’ultima di campionato.

Vantaggio Milan con Rebic su assist di Ibrahimovic, raddoppio di Kessie ancora su servizio dello svedese.

Nella ripresa, il Milan rimane in dieci , al 10’ espulso Ibrahimovic per proteste. Si gioca solo nella metà campo rossonera, e Gagliolo accorcia le distanze ,anticipando Donnarumma in tuffo. Nel finale , Dalot ruba palla ad un ingenuo Traorè, galoppa verso l’area avversaria e serve liberissimo Leao che fa 3-1 e chiude il match.

IL TABELLINO

Parma-Milan 1-3

Parma (4-3-3): Sepe ; Conti (40′ st Traore ), Bani , Gagliolo , Pezzella (29′ st Busi ); Hernani (16′ st Grassi ), Kurtic , Kucka ; Man , Pellé , Gervinho (1′ st Cornelius ).

Allenatore: D’Aversa

Milan (4-2-3-1): Donnarumma ; Kalulu (33′ st Gabbia ), Kjaer , Tomori , Hernandez ; Kessie , Bennacer (27′ st Meité ); Saelemaekers (27′ st Dalot ), Calhanoglu (33′ st Krunic ), Rebic (39′ st Leao ); Ibrahimovic .

Allenatore: Pioli

Arbitro: Maresca

Marcatori: 8′ Rebic (M), 44′ Kessie (M), 21′ st Gagliolo (P), 45’+4 st Leao (M)

Ammoniti: Bani (P), Calhanoglu (M), Pezzella (P), Gagliolo (P), Kucka (P), Hernandez (M), Kessie (M)

Espulsi: Ibrahimovic (M)