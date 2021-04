Serie A Beretta femminile:tutto aperto al penultimo turno di regular season

Pur dovendo attendere i recuperi dei match rinviati, comunque da riposizionare non oltre il 2 maggio, la Serie A Beretta femminile giunge alla 25^ e penultima giornata della regular season. In discussione ancora diversi temi: i piazzamenti d’accesso ai play-off Scudetto, il quarto posto, la retrocessione.

L’ultimo lasciapassare per la post-season potrebbe restare faccenda aperta. Le chances d’ingresso in semifinale dell’Alì-Best Espresso Mestrino sono ridotte al lumicino visti i sette punti da recuperare sull’AC Life Style Erice, ma il posticipo dell’impegno proprio delle siciliane contro la Cassa Rurale Pontinia al 29 aprile dà l’opportunità alle venete di avvicinarsi. Per farlo, però, bisognerà bissare l’impresa già realizzata ai quarti di Coppa Italia: battere il Brixen Südtirol nel match di domenica pomeriggio (h 17:00), con l’aggravante di doverlo fare in trasferta. Le assenze – Hilber e Ghilardi – continuano a pesare per le altoatesine, le quali però nel frattempo non vorranno perdere il contatto con la seconda posizione.

Qui entra in ballo la Mechanic System Oderzo. Il pari contro la Jomi Salerno, ancora saldamente in testa, ha messo le opitergine in una situazione non facile. L’imperativo è vincere nella trasferta di sabato al Pala Quaresima (h 18:00), campo della Santarelli Cingoli. Situazione disperata per la squadra di Analla, ultima con quattro punti e poche partite a disposizione per andare alla ricerca di una rimonta complicatissima. Ad aumentare la portata dell’impegno c’è la necessità assoluta di non rallentare per la squadra di coach Cavallaro.

L’asse legato alla salvezza coinvolge in pieno anche Leno e Cassano Magnago, ambedue di scena sabato. Le bresciane aprono il week-end alle 17:30 facendo visita all’Ariosto Ferrara, probabilmente la formazione con meno patemi d’animo della Serie A Beretta. Emiliane perfettamente a metà della graduatoria, mentre Leno il 27 marzo scorso ha trovato un prezioso successo contro Cingoli grazie ai gol del duo Kyryllova-Turina. Anche Cassano Magnago ha ottenuto un successo preziosissimo nell’infrasettimanale a spese sempre di Cingoli. Ora Sasa Milanovic si riaffida alle sue giocatrici di maggiore esperienza, Del Balzo e capitan Cobianchi, per ribadire la propria volontà di salvezza al Tacca contro le Guerriere Malo (ore 20:30).

Vietato parlare di salvezza senza citare la Cellini Padova. Si va a domenica pomeriggio: alle 17:00 dell’11 aprile la imprevedibile compagine veneta, fin qui nove punti raccolti, riceverà la visita della Jomi Salerno. Campane senza dubbio favorite e determinate a chiudere il discorso primo posto. Con tre punti di vantaggio e tre partite da giocare, fare punti al Pala Farfalle renderebbe pressoché certo il piazzamento d’accesso ai play-off di Napoletano e compagne.

