Fiorentina, Italiano:”tante occsioni sprecate”

Dopo la vittoria di misura nel match d’andata di Conference League contro il Sivasspor, Vincenzo Italiano è soddisfatto del risultato, ma si rammarica per le tante occasioni sprecate.

” Tra una settimana andiamo a giocarcela in Turchia sapendo che dobbiamo essere diversi sottoporta“-ha commentato il tecnico viola – “Potevamo andare subito in vantaggio e indirizzare la gara in maniera differente – ha aggiunto -. Loro si sono chiusi bene ma, potevamo sfruttare meglio le occasioni . Chi è entrato ha fatto bene e prendiamo questo aspetto positivo oltre alla vittoria”.