Assegnati i Titoli Italiani Arco Nudo

Conclusa la prima giornata del 50° Campionato Italiano Indoor di Rimini dedicata alla divisione arco nudo: Eric Esposito e Giulia Mantilli vincono i titoli individuali, tra le squadre successi per Frecce Apuane al maschile e Arcieri delle Alpi al femminile. OGGI in gara gli atleti del compound. Nella foto Giulia Mantilli.

Eric Esposito

La prima giornata dei Campionati Italiani Indoor di Rimini va in archivio con l’incoronazione dei nuovi campioni arco nudo. Nell’individuale Eric Esposito si prende il titolo battendo in finale Massimo Olivieri 6-2, al femminile oro per Giulia Mantilli che vince la sfida con Cinzia Noziglia 6-2. Tra le squadre trionfano Frecce Apuane al maschile e Arcieri delle Alpi al femminile.

0ggi seconda giornata di gare alla Fiera di Rimini con protagonisti i compound: al mattino la qualifica e l’assegnazione dei titoli di classe, al pomeriggio le eliminatorie fino alle finali assolute individuali e a squadre. Le frecce saranno trasmesse in diretta su YouArco, sui principali social federali e su Sport2U, canale ufficiale di Olimpia Azzurra.



I TITOLI ASSOLUTI INDIVIDUALI – Eric Esposito è il nuovo campione italiano arco nudo, l’atleta degli Arcieri di Malpaga Bartolomeo Colleoni – Bergamo torna sul primo gradino del podio per la quarta volta in carriera battendo in finale Massimo Olivieri degli Arcieri Fivizzano con il risultato di 6-2, maturato grazie ad una seconda parte di gara di altissimo livello. Terzo posto per Valter Basteri (Frecce Apuane) dopo il 7-3 contro Davide Bertoncelli (Re Bertoldo).

Nel femminile si conferma campionessa d’Italia Giulia Mantilli. La portacolori degli Arcieri Romani è la prima atleta della storia a vincere due titoli di fila nell’arco nudo. Il terzo successo in carriera arriva in finale contro Cinzia Noziglia (Fiamme Oro), arciera della Nazionale tra le più titolate al mondo nell’arco nudo, con il risultato di 6-2. Il bronzo va ad Elisa Medico (Arcieri delle Alpi) grazie al 6-4 su Daniela Sacco (Arcieri Tigullio).



I TITOLI ASSOLUTI A SQUADRE – Salgono per la terza volta sul primo gradino del podio a squadre maschili le Frecce Apuane (Basteri, Bruni, Cini) dopo una lunga finale contro gli Arcieri Club Napoli (Carrasco, Stelluto, Colucci) conclusa solo allo shoot off 5-4 (27-21). Terzo posto per il Medio Chienti (Feliziani, Ponzielli, Re) grazie al successo per 6-0 contro gli Arcieri del Sole (Alberti, Fabbian, Volpi).

Tra le donne la vittoria va per il terzo anno di fila alle piemontesi degli Arcieri delle Alpi (Medico, Pavan, Rampa) che battono in rimonta e allo shoot off 5-4 (25-23) il Sardara Archery Team (Angius, Garau, Nioi). Il bronzo va al collo degli Arcieri Udine (Braida, Parascandolo, Turello) che battono l’Arco Sport Roma (Fantini, Papa, Rufo) allo spareggio 5-4 (24-14).

FOTO FITARCO/ERCOLI”