Tirreno-Adriatico , Pogacar vince la quarta tappa e si prende la maglia azzurra

Lo sloveno arriva a Bellante in solitaria, dopo un’azione a 300 metri dall’arrivo, e strappa la leadership provvisoria a Ganna. Ottimo quinto posto per Ciccone

È Tadej Pogacar ad aggiudicarsi la quarta tappa della Tirreno-Adriatico. Lo sloveno della UAE Emirates taglia per primo il traguardo al termine dei 202 chilometri da Cascata delle Marmore a Bellante e si prende anche la maglia azzurra. Dopo la fuga in solitaria di Quinn Simmons (Trek-Segafredo), nuova maglia verde, il gruppo si ricompatta a 13 km dalla fine, prima dello scatto finale di Pogacar nell’arrivo in salita. Giulio Ciccone è quinto.