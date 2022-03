PARIGI-NIZZA 2022  McNulty  vince la 5a tappa: Saint-Just-Saint-Rambert – Saint-Sauveur-De-Montagut

Photo/ Alex Broadway

Brandon McNulty (UAE Team Emirates) ha avuto un’altra esplosione sulle strade dell’Ardèche, portando alla vittoria a Saint-Sauveur- de Montagu giovedì. Il talento americano ha lottato nelle prime tappe della Parigi-Nizza, ma si è ripreso in grande stile conquistando la vittoria al day 5, dopo una mossa solitaria di 39 km per allontanare i suoi compagni di fuga. Questa è la terza vittoria stagionale di McNulty, e la seconda su queste strade, un paio di settimane dopo aver conquistato la Faun-Ardèche Classic. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ha preso la maglia bianconera quando il suo compagno di squadra Wout van Aert è stato eliminato durante l’ultima salita della giornata. Il gruppo affronterà sfide più in salita sulla strada per Aubagne, venerdì, in vista di un fine settimana montuoso intorno a Nizza.

CLASSIFICA TAPPA

1. Brandon McNulty (UAE Team Emirates) in 4h53’30”

2. Franck Bonnamour (B&B Hotels-KTM) a 1’58”

3. Matteo Jorgenson (Team Movistar) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) in 16h50’28”

2. Simon Philip Yates (Team BikeExchange-Jayco) a 39”

3. Pierre Latour (TotalEnergies) a 41”

Primoz Roglic MAGLIA GIALLA LEADER IN CLASSIFICA

(Jumbo-Visma)

Wout Van Aert MAGLIA VERDE

(Jumbo-Visma)

Valentino Madouas MAGLIA POIS

(Groupama-FDJ)

Matteo Jorgenson MAGLIA BIANCA

(Team Movistar)