HP Sport porta al debutto al Rally Show Pavia il giovane Mattia Raffetti su Peugeot 208 R2B

La sesta edizione del “Motors Rally Show Pavia“ vedrà HP Sport impegnata nel far debuttare in un rally l’under 18 Mattia Raffetti al volante di una Peugeot 208 con alle note Paolo Rocca. La gara che anche quest’anno ha visto confermato, come palcoscenico dello spettacolo, il circuito di Castelletto di Branduzzo in provincia di Pavia.

La gara rappresenta l’inizio dell’attività agonistica nel motorsport per il giovanissimo sedicenne Mattia Raffetti che sarà chiamato ad affrontare la sfida con il cronometro e con gli agguerriti avversari lungo sei prove speciali tutte all’interno del circuito di Castelletto di Branduzzo, per un totale cronometrato di 56,64 chilometri. Due di queste andranno in scena sabato (PS1/PS2 – 6 Giri/Castelletto Circuit), mentre l’indomani, domenica 13 marzo sarà la volta delle restanti quattro, con arrivo finale nella zona del parco chiuso alle ore 15:25. Ancora una volta HP Sport è in prima linea nell’incentivare i giovani nell’ambito del motorsport. Oltre cento gli iscritti alla gara targata Automobile Club Pavia che sotto la spinta del suo presidente Marino Scabini, ha in serbo un nutrito calendario di appuntamenti. Il programma della gara prevede l’inizio il 12 marzo con le verifiche tecniche dalle 8:30 per concludersi nel primo pomeriggio di domenica 13 marzo con la premiazione.