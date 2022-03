Football Americano, seconda divisione. I Reapers Torino ripartono per la regula Season con un nuovo Head Coach

Guida a stelle e strisce per la squadra della Mole.La stagione del football americano è ormai alle porte per i Reapers Torino che esordiranno nel campionato di Seconda Divisione nazionale Sabato 19 Marzo alle 20.30 contro le Aquile Ferrara.(Photo Meola)

Una squadra rinnovata sia in attacco che in difesa rispetto alla precedente stagione con alla guida un nuovo Head Coach Americano: William Levi Sturgis, classe 1994 e originario di una piccola cittadina del Kansas ha scelto infatti di guidare la squadra di Torino all’insegna del duro lavoro, dedizione, organizzazione e disciplina.

”Abbiamo molta fiducia nel nuovo coaching staff e pensiamo di aver fatto la scelta giusta per far crescere la nostra squadra a livello tecnico e tattico” spiega Gregorio Ferro, DS Reapers Torino “Lo scorso anno non abbiamo ottenuto notevoli risultati ma siamo convinti di poter fare meglio e far crescere ancora di più il gruppo”.

I Reapers Torino affronteranno nel girone gli Hogs Reggio Emilia, le Aquile Ferrara e i favoriti Giaguari Torino. Un campionato breve, con partite molto ravvicinate in cui saranno anche gli infortuni a fare la differenza.

“Abbiamo fiducia che la preparazione atletica che abbiamo portato avanti fin da Settembre ci aiuterà ad affrontare il ritmo serrato delle partite che ci aspettano” continua Gregorio Ferro “la fortuna – si sa- è da sempre una componente fondamentale ma il lavoro svolto finora con la squadra sono certo porterà i suoi frutti”.

Anche per questo campionato Reapers TV trasmetterà in diretta tutte le partite. Grazie alle nuove normative Covid sarà anche possibile assistere live alle partite nel campo CUS Torino di Grugliasco (TO).

“Sul campo vorrei costruire una mentalità professionale, vincente e una cultura del football americano, fondamentale per un’organizzazione così nuova come quella dei Reapers” spiega l’Head coach Levi Sturgis “L’obiettivo a lungo termine della società, così come il mio, è quello di portare i Reapers in Prima Divisione con un progetto competitivo”.

Levi Sturgis, Head Coach & Offensive Coordinator, è affiancato da: Francesco Cugusi, (Offensive Line Coordinator), Gian Bruno Tozzini (Running Back Coordinator), Marco Amelotti (Wide Receivers Coordinator), Mauro Ferrari (Defensive Coordinator), Erno Confortini (Difensive Line Coordinator), Alessandro Brena (Difensive Back Coordinator).

Ilaria Rizzato